二宮和也主演映画『ラーゲリより愛を込めて』が『戦後80年特別放送 ラーゲリより愛を込めて』として8月11日21時よりTBS系で地上波放送されることが決定した。 参考：二宮和也は『あんぱん』のワンシーンでなぜ心を掴めたアイドルとして培った哲学を紐解く 本作は、1945年に零下40度を超える厳冬のシベリアで、死と隣り合わせの日々を過ごしながらも、家族を想い、仲間を想い、希望を胸に懸命に生きる男