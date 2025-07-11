2025年7月18日に『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が公開されることで、再び『鬼滅の刃』ブームが到来しています。そこで、今回は『鬼滅の刃』に関するランキングを紹介！All About ニュース編集部は、2025年5月20〜27日の期間で全国の10〜60代の男女220人を対象に「『鬼滅の刃』の実写化」に関するアンケート調査を実施しました。この記事では、女性キャラクターの「甘露寺蜜璃（かんろじみつり）」を対象とした