メッツのブランドン・ニモ外野手（３２）がオールスター戦の選出に苦言を呈した。メッツではソトの落選ショックが大きく、ナインから怒りの声が続出しているが、中心選手のニモも米メディア「ニューヨークポスト」に「このプロセスは破綻している。すべてのチームの人材を出すべきではない。本来はオールスターだ。『各チームの最高の選手は誰か』ではなく『メジャーリーグ最高の選手は誰か』だ。本当に困惑している。特にメッツ