米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」が１０日（日本時間１１日）に放送され、新日本プロレスのＩＷＧＰＧＬＯＢＡＬ王者ゲイブ・キッド（２８）が、卑劣な一撃で師匠のＡＥＷ世界トリオ王者・柴田勝頼（４５）から勝利を奪い取った。９日の「ＤＹＮＡＭＩＴＥ」では、極悪ユニット「デスライダーズ」と再び共闘して柴田、パワーハウス・ホブスと世界トリオ王座を保持するサモア・ジョーを襲撃。ＬＡ道場時代の師匠