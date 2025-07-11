マレーシアでルビオ米国務長官（左）とラブロフ・ロシア外相（右）が会談した/Mandel Ngan/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）ルビオ米国務長官は１０日、マレーシアでロシアのラブロフ外相と「率直な対話」を行い、その中でトランプ米大統領の「失望と不満」を伝えたと明らかにした。またロシア・ウクライナ間の紛争終結に向けた新たな構想についても話し合ったと、記者団に述べた。マレーシアでの会談は、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡ