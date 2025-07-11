7月、高齢の女性がクマに襲われ死亡した岩手・北上市で、現場の住宅地近くにいたクマを駆除したと市が発表しました。7月4日、自宅でクマに襲われた81歳の女性の死亡が確認された岩手・北上市で、11日朝、現場の住宅がある地区でクマ1頭を駆除したと市が発表しました。北上市・八重樫浩文市長：民間の小屋の所で、北上市鳥獣被害実施隊の人、要するに猟友会の人が発砲して駆除した。同一個体の可能性はかなり高いと思う。市はクマが