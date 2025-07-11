長崎市の40代の男性が韓国の捜査機関を名乗る男らから、現金約130万円をだまし取られるニセ電話詐欺の被害にあいました。 ニセ電話詐欺の被害にあったのは、長崎市の40代の男性です。 今月1日、国際電話の番号で、韓国の検察捜査官を名乗る男から「麻薬事件の共犯の疑いがかけられている」と韓国語で電話がありました。 その後、LINEのビデオ通話で警察の制服姿の男らから「逮捕されないために保釈金50万円を振り込ん