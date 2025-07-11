福岡管区気象台は霧島連山の新燃岳で噴火が発生した模様だと発表しました。現在の霧島連山の新燃岳の様子は、厚い雲に覆われて、山頂付近の様子は伺えませんが、福岡管区気象台によりますと11日午前10時15分に噴火が発生した模様だということです。鹿児島空港の周辺で降灰が確認されているということです。