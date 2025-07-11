今週は土曜の函館の新馬戦が注目を集めそうです。というのも白毛のアイドルホースとして大活躍したソダシの異父妹が、姉そっくりの白毛を受け継いでデビューを迎えるからです。その名はマルガ。サンスクリット語で道という意味だそうで、いかにも金子真人オーナーらしい命名。ソダシもサンスクリット語由来で、純粋という意味だったはずです。武豊騎手 今週の騎乗馬…白毛馬マルガとデビュー戦に臨むソダシの妹先週の函館で