初の函館リーディングがかかっている武豊騎手は土日で13鞍。今週は土曜新馬戦でソダシの妹、同じ白毛馬のマルガとデビュー戦に臨む。スター性抜群の同馬。レジェンドの手綱さばきで新馬Vの期待がかかる。【武豊日記】スター性を持った馬土日で13鞍●武豊 今週の騎乗馬・7月12日（土）函館1Rロネット3Rヴァルチャースター4Rリュウジンオー5Rマルガ7Rタマモジャスミン8Rアークドール9Rアルマデオロ11Rラファドゥラ