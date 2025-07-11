著書「秒速で1億円稼ぐ条件」などで知られる実業家の与沢翼氏（42）が11日、自身のX（旧ツイッター）を更新。タイにある自宅へ帰宅したことを報告した。与沢氏は「2か月振りにタイの自宅に戻って参りました」と報告。「心がほっとして、今とても安心しています」と心境を明かし、「今後は善良な市民として堅実な生活をしていきます」と誓った。続けて「大変にご迷惑をおかけしました」と一連の騒動を謝罪。「日本の皆さんにも情報