暑さでドライバーの集中力が低下するこの時期、愛知県が交通安全を呼びかけています。 【写真を見る】暑さでドライバーの集中力低下… 歩行者は横断歩道で手を上げる“ハンドアップ”を 愛知で｢夏の交通安全運動｣7月20日まで警察が取り締まり強化 （愛知県 大村秀章 知事）「ドライバーの皆さんは、横断歩道の歩行者優先を徹底してください」 きょうから愛知県で夏の交通安全運動が始まり、けさ、出発式が行