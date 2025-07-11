この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 イヤイヤ期の「イヤ！」を数えた結果 個人差はあるものの、2歳くらいから自我が芽生え、さまざまなことに対して「いやだ」という意思表示をし始めるイヤイヤ期。その真っ只中