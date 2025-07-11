お笑い芸人・ゆりやんレトリィバァが１１日に自身のインスタグラムを更新し、「重大発表」の内容を発表した。ゆりやんは前日に「重大発表」があると告知。そしてこの日「１ｓｔデジタルシングル『ＹＵＲＩＹＡＮＴＩＭＥ』でユニバーサルミュージックよりメジャーデビュー決定しました」と伝え、１４日に緊急記者会⾒を行うことも報告。「よろしくお願いいたします！」とつづった。フォロワーからは「すごーい」「