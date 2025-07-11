新日本プロレスの真夏の最強決定戦「Ｇ１クライマックス３５」が１９日に北海道札幌の北海きたえーるで開幕する。１９９１年の第１回から３５年目となる今年はＡ、Ｂ両ブロックに１０人、計２０人のレスラーが最強戦士の座を目指し８・１７有明アリーナでの優勝決定戦まで酷暑の列島で激闘を展開する。歴史的な偉業に挑むのがＢブロックにエントリーされた昨年の覇者でＩＷＧＰ世界王者のザック・セイバーＪｒ．だ。６・２９