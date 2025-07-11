木村文乃が主演するドラマ「愛の、がっこう。」（フジテレビ系）の第1話が、10日に放送された。（※以下、ネタバレあり）本作は、堅い家庭で育った真面目過ぎる高校教師・小川愛実（木村）と、文字の読み書きが苦手なホスト・カヲル（ラウール）が出会い、大きな隔たりを越えて引かれ合うラブストーリー。私立ピエタス女学院高等学校3年葵組の担任・小川愛実は、生徒の信頼を得られず、授業中にトラブルを起こしてしまう。私