フリーの谷尻萌アナウンサーが芝生でリフレッシュする様子をアップした。谷尻アナは１１日までに更新した自身のインスタグラムで「こんばんは」と始め、「どんな木曜日をお過ごしでした？」と問いかけた。続けて「今日はお仕事終わりに少し芝生で過ごしてリフレッシュできました」と明かし、「髪も鎖骨まできってもらってさっぱり〜」とした。写真では芝生で過ごす様子を公開。白いワンピースが特徴的で、芝生でリフレッシュし