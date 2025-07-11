ケロポンズ ユニバーサル ミュージックが⽴ち上げた、令和の⼦育てのための⾳楽プロジェクト「KIDS MUSIC PARK」は、11⽉8⽇、9⽇に開催されるファミリーフェス「nobinobi 2025」に後援として参加が決定。「nobinobi 2025」は、総フォロワー数180万⼈の⼈気パパインフルエンサー“つむぱぱ”が主催する初の⼤型ファミリーフェスです。このフェスでは、「“