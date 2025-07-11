今年、TVアニメ化や映画化もされた話題の漫画『ババンババンバンバンパイア』が、今度は舞台化決定。Bloody Love 歌劇「ババンババンバンバンパイア」が、9月20日(土)〜9月25日(木)まで東京・東京国際フォーラム ホールCで上演される。主演・水江建太が銭湯で働く吸血鬼を演じる！『ババンババンバンバンパイア』は、「別冊少年チャンピオン」 (秋田書店)で連載中の奥嶋ひろまさ氏による漫画作品。老舗銭湯で住み込みバイトを