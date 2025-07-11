◆第１０７回全国高校野球選手権神奈川大会▽２回戦柏陽０−１０川和（１１日・バッティングパレス相石スタジアムひらつか）川和が県立進学校対決を制し、３回戦進出を決めた。初回、先頭の楠本大斗（３年）が四球で出塁し盗塁などでチャンスを広げると、３番・矢島遼人（３年）が中前へ転がし先制。この回３点を奪うと、３回には４四球をもぎ取り５点を追加。先発の伊藤仁汰（３年）が５回無失点の好投で、コールド発進を