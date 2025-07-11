競泳選手でリオデジャネイロ、東京両五輪代表の中村克（３１）がプライベート姿を投稿した。１１日までにインスタグラムを更新し「トレーニングが休みになると海に行きがちです」と書き出し、船に乗る姿をアップ。「梅雨明けはまだだけどこの日はすごく暑かった」と振り返った。さわやかなポロシャツ姿に、たくさんの「いいね！」が集まった。中村はプライベートでは昨年１２月に女優の川島海荷（３１）との結婚を発表。川島