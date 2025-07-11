今秋9月〜10月にかけて東京と大阪で上演するメインビジュアルと全キャラクターのビジュアルが発表された。板垣巴留原作の『BEASTARS』（秋田書店「少年チャンピオン・コミックス」刊）は、「マンガ大賞 2018」第1位にはじまり、 主要マンガ賞4冠受賞。その後、アニメ版では190カ国以上で配信され、人気を博した超話題作。肉食獣と草食獣が生活・共存をする世界を舞台に、全寮制の学校「チェリートン学園」へ通う動物たちの群像