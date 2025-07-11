東京タワーの先端とほぼ同じ高さマツダは7月9日、東京都心の麻布台ヒルズでの『マツダR&Dセンター東京』（略称MRT）開設と東京本社の移転を正式に発表した。これに伴い、同施設で報道陣向け説明会を開催し、筆者も参加した。【画像】マツダR&Dセンター東京開設&東京本社移転！東京タワーの先端とほぼ同じ高さの絶景拠点全14枚地下鉄日比谷線の神谷町駅から商業施設内部を抜けて歩くこと約6分。麻布台ヒルズ森JPタワ