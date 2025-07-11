¡ü30Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤ò1ºý¤ËÀèÇÚ¡¦º´Æ£·ò¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â 6·î8Æü¤Ë30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿ÇÐÍ¥¤Î¾®´ØÍµÂÀ¤¬¡¢Ìó10Ç¯´Ö¤òµ­Ï¿¤·¤¿¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Ö¥Ã¥¯¡ØY¡Ù(¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹)¤ò7·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£Æ±½ñ¤ÎÈ¯ÇäÁ°¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¤·¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¾Ï¤äÀ©ºîÈëÏÃ¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢30Âå¤ÎÅ¸Ë¾¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¾®´ØÍµÂÀÆ±½ñ¤Ï¡¢2014Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Î»¨»ï¡Ø¥×¥é¥¹¥¢¥¯¥È¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¼Ì¿¿¤òÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¡¢¿·