大川千尋選手／岡崎日和選手（百十四銀行提供） 百十四銀行（高松市）は、卓球Tリーグの「京都カグヤライズ」に行員2人が所属したことを発表しました。百十四銀行で初めての取り組みです。 京都府を拠点に活動している女子プロ卓球チーム「京都カグヤライズ」に所属するのは、百十四銀行の行員、大川千尋（おおかわ・ちひろ）さんと岡崎日和（おかざき・ひより）さんです。 2人は百十四銀行の卓球部に所属し