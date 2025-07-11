９日、重慶団結村センター駅で発車を待つ「中欧班列」南ルート特快列車。（重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶7月11日】中国重慶市の国際貨物専用ターミナル、重慶団結村センター駅から9日正午ごろ、通信機器や自動車部品などを満載した「中欧班列」（中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車）が出発し、南ルート（いわゆる中央回廊）経由でトルコ・イスタンブールに向かった。列車は新疆ウイグル自治区のコルガス口岸（通関地）