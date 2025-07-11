著者・ツマ子(＠tumakonofamily)さんのこの作品は、同級生のいじめを目撃し、悩んだ体験談が描かれています。人間誰しも何らかの秘密をかかえているものかもしれませんよね。しかし、その秘密は場合によっては「しっかり公表した方が良い」ものの一端であるケースもあります。例えば、イジメを受けている側が隠す「いじめ被害の証拠」など…。当人が言いたくない場合、どのようなタイミングで周囲の大人や友人に助けを求める