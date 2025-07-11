三島市の「三島スカイウォーク」で10日、入場者が800万人を達成し記念セレモニーが行われました。「三島スカイウォーク」は、2015年12月に開業した全長400メートルある歩行者専用のつり橋です。800万人目となったのは、神奈川県藤沢市から来た佐伯圭佑さん家族です。（母親）「はじめてこういうのに選ばれました」（子ども）「ちょっと怖かったけど気持ちよかった」佐伯さん家族は、地元に帰り、800万人目