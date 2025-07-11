◇第107回全国高校野球選手権兵庫大会2回戦東洋大姫路9―2高砂（2025年7月11日ウインク姫路）今春の選抜大会に出場した東洋大姫路が初戦を7回コールドで制し、春夏連続の甲子園出場へ好発進した。3回に高畑知季内野手（3年）の適時二塁打などで3点を先制。5回にはスクイズなどで2点、7回には4点と着々と得点を重ねた。投げては背番号1の木下鷹大投手（3年）が9安打を許しながらも完投した。エースとして臨んだ選抜