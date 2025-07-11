演歌歌手の水森かおりが10日に自身のアメブロを更新。同じく演歌歌手の三丘翔太とのレコーディング現場での出来事を報告した。【映像】藤あや子、“相方”坂本冬美からもらったお土産を公開水森は「昨日はミッツと」というタイトルでブログを更新。「今日はとある収録。楽しかった。なんだか満足度の高い1日」と充実した様子を明かした。昨日のレコーディングについては「実は、なんと、このお方が。三丘翔太くんがスタジオ