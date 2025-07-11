障害のある児童を支援する施設内で大麻草を栽培したとして、施設の責任者の男が現行犯逮捕されました。市川雄三容疑者（31）は神奈川・藤沢市の障害のある児童を支援する施設内で、大麻草2本を栽培したとして現行犯逮捕されました。市川容疑者は施設の責任者で、自分の部屋で栽培するためライトなどの設備を整えていたということです。7月、警察に情報が寄せられ、9日に施設を家宅捜索したところ大麻草が見つかっていました。調べ