アメリカのトランプ大統領はカナダからの輸入品に35％の関税を課すと明らかにしました。トランプ氏は10日、SNSでカナダに宛てた書簡を公表し35％の関税を課す理由について、違法薬物「フェンタニル」の「アメリカへの流入を阻止できなかった“フェンタニル危機”に対処するためだ」と説明しました。そのうえで「流入阻止に向けて協力した場合、書簡の内容を見直す可能性もある」としています。新たな関税の発動は日本など22カ国と