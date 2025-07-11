大阪・堂島浜のラグジュアリーホテル「ANAクラウンプラザホテル大阪」で、2025年8月31日までの期間限定で開催中の｢デザート＆ランチブッフェ～マンゴー&夏野菜｣が話題です！しかも…このブッフェが楽しめるのは今年が最後。同ホテルは2025年10月15日をもって閉館予定です。長年愛されてきた名ホテルの集大成とも言える贅沢なブッフェ、見逃せません！ 南国フルーツ×スイーツの夢の世界