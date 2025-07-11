幼い女の子が「自分の影」に気づいて泣きそうになりながらお母さんを必死に呼ぶ姿がInstagramに投稿され、話題を集めています。投稿したのは、4人の子どもを育てるママのMarcellA（＠marcella26）さんで、動画に映っているのは撮影当時1歳半だった娘のわかちゃん。自分の影におびえる姿をとらえたこの動画には、「懐かしい！自分の影に怖がる時期が長女にもありました」といった共感の声や、「自分の影に怖がってるの可愛すぎます