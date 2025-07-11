サントリーは2025年7月8日、ノンアルコール飲料を作る際のベースとして、飲食店向け新商品“ベースのノンアル”「ZEROPPA(ゼロッパ)」を発表。9月16日(火)より全国の飲料店向けに発売する。それに先立ち、一部商業施設やコンセプトショップにて店舗での先行提供を7月8日より順次スタートしている。【写真】3つの0を重ねたアイコンで表現したパッケージデザイン多彩なノンアルメニューを展開できるサントリーの新商品「ZEROPPA」サ