覆面パトカーにセダンが多いのは一体なぜ？ときどき、覆面パトカーが交通違反の取り締まりをおこなっているのを見かけます。一般ドライバーにとってやましいことがなくてもヒヤヒヤする場面ですが、一般車両と覆面パトカーを見分ける方法はあるのでしょうか。これが覆面パトカーに捕まる瞬間です！【画像】これが「覆面パトカー」の特徴です。画像を見る！（30枚以上）警察庁の統計によると、2024年中の交通違反の検挙件数は