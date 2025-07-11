「景色もマギーちゃんも綺麗っす」モデルのマギー(33)がインスタグラムを更新し、水着が透けて見えるワンピース姿を披露。大きな反響を呼んでいる。「Throwbacks, 水着だよ」とコメントし、過去に公開した水色のビキニの上から白いワンピースを羽織った姿を公開。ワンピース越しにうっすらとビキニが透ける印象的なショットとなっており、「Throwbacks(過去への回帰)」の言葉通り、以前の投稿を振り返る形となった。これまでも