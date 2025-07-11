ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、サマー・イベント「NO LIMIT! クール・サマー」を開催中。人気の「NO LIMIT! パレード」は、夏限定の水かけ仕様でさらに大盛り上がり！本記事では、パワーアップしたパレードをライター&編集担当が体験。ずぶ濡れになりながら楽しんだ模様をレポートする。【写真】マイメロディとクロミがパレードに初登場！前からも上からも水が大量に降り注ぐ■頭上から前方から、水！水！水！キュー