「二級建築士の学科試験受けてきました!」お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志がインスタグラムを更新し、国家資格「二級建築士」の学科試験受験を報告した。東京大学をバックに撮影した自撮りショットを公開。「二級建築士の学科試験受けてきました! 合格発表は8月25日です! 受かっていれば、製図試験に進めるんだけどなぁ! 試験の感想を、今週のポッドキャストで喋ってます! あと、今週のポッドキャストは山根が休みで、代