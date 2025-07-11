1996Ç¯¤Ë½éÂå¥·¥ê¡¼¥º¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¤¬ÎáÏÂ¤Îº£ºÆ¤ÓÂç¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯7·î12Æü¤Ë¤Ï¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡ØTamagotchi Paradise¡Ù¤¬Á´¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£ºÇ¿·¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÂç¿ÍÀ¤Âå¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤«¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë½éÂå¤ÇÍ·¤ó¤ÀÉ®¼Ô¤¬¡ØTamagotchi Paradise¡Ù¤ò¤Ò¤ÈÂ­Àè¤ËÍ·¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡£³«Éõ¤·¤ÆÁàºîÊýË¡¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ØTamagotchi Paradise¡Ù(Á´3¼ï ³Æ6,380±ß)¤Þ¤º¤Ï¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¤