ぬいぐるみのように可愛いワンコ【写真を見る】ぬいぐるみのようなぱるくん、ホントの大きさにびっくりする人続出もこもこの毛並みとつぶらな瞳、子犬のような愛らしさ。かわいい見た目にすっかり心を奪われてしまうペキニーズのぱるくんが、X（旧Twitter）で話題を集めました。投稿は、3.8万件のいいねと4,000件以上のリポストを記録。見た目と実際のサイズのギャップに「思わず笑った」「幸せになる大きさ」とコメントが寄せられ