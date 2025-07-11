梅雨が明け、うだるような暑さが続く季節。Tシャツに浮かぶ汗染みに悩んでいる人は多いかもしれない。そんな悩みを解決するのが、おたふく手袋株式会社が開発した「FUBAR 汗染み軽減オーバーサイズTシャツ」(以下、「汗染み軽減Tシャツ」)だ。【写真】メンズ向けの展開ながら、女性がゆったりオーバーサイズで着こなしてもおしゃれに決まる汗染みが目立たない機能で注目を集める同製品には一体どんな秘密があるのか？同社マーケテ