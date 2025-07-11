『新機動戦記ガンダムW』のED曲「It's Just Love!」ノンクレジット映像が「ガンダムチャンネル」にて公開された。【動画】意味不明な内容（笑）リリーナ様のキメ顔だらけの『ガンダムW』ED映像『新機動戦記ガンダムW』は、宇宙世紀とは異なる世界観を描いた「オルタナティブシリーズ」の第2作目として1995年4月7日にTV放送が始まり、今年で30周年を迎えた。ガンダム5機が突如として巨大勢力を急襲する場面からダイナミックに物