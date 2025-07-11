クマ岩手県北上市は11日、今月4日に女性（81）が自宅でクマに襲われ死亡した同市和賀町山口でツキノワグマ1頭を駆除したと発表した。女性を襲ったクマと同じ個体とみて確認を進めている。市によると11日午前5時35分ごろ「自宅の小屋でカサカサと音がする」と通報があり、駆け付けたハンターらが約30分後に出てきたクマを駆除した。