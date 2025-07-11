デビューアルバム『Wet Leg』は、全英チャートはもちろん世界各国で軒並み1位を記録。近年のUKインディーロックバンドでは破格の成功を収めたウェット・レッグが、2ndアルバム『moisturizer』を携えてカムバック。先日の英グラストンベリー・フェスでは文字どおり鍛え上げた姿を見せつけ、2026年2月には東名阪ジャパンツアーも開催決定。ますます進化した彼女らの現在地とは？〈私達はクラブに向かっているところ／馬鹿な真似をす