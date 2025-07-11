日本橋・恵美須町エリアに2024年12月にオープンしたトースト専門店「もりのトースト屋さん」が、期間限定のかき氷メニューを発表。そのかき氷がとってもステキなんです♪その名も「抹茶枯山水かき氷」まるで日本庭園！不純物を限界まで取り除いて手間暇かけて製氷された大和氷室を氷の都奈良から取り寄せて作るという「抹茶枯山水かき氷」。口に入れた瞬間に溶ける、ふわっふわでなめらかなかき氷には、シンプルに抹茶＆ミルクの