10日、俳優の見上愛さんが自身のインスタグラムを更新。芸能活動7年目を迎え喜びの声を投稿しました。【写真を見る】【 見上愛 】芸能活動7年目を迎え心境を語る「自分のペースで生き続けるには、もったいないくらいお仕事は楽しい」親友からのサプライズケーキに感謝見上さんは、「昨日でお仕事を始めて丸6年が経ちました、今日からは7年目です！」と、報告。続けて、「ラッキーセブンじゃんか！嬉しいねぇ……」と、7年目の活動