俳優の川崎麻世が10日に自身のアメブロを更新。義母や友人と一緒に整骨院を訪れたことを報告した。【映像】川崎麻世、工夫された2つの愛妻弁当を公開川崎は、「痛みを訴える義母を連れて」というタイトルでブログを更新。「昨日は午前中から、友達の運転で紹介してくれた赤羽にある整骨院まで5人で行って来ました」と説明。「前日に義母が腰から足にかけて痛みを訴え始め、急遽一緒に連れて行く事になりました」と義母を気遣う