航空自衛隊浜松基地は11日までに、小牧基地（愛知県小牧市）の金庫から1千万円相当の米ドル紙幣を盗んだとして、航空教育集団司令部総務部会計課の後藤修二1等空尉（50）を懲戒免職処分にした。「遊興費や借金返済のために盗んだ」と認めているという。空自によると、昨年8月末まで小牧基地に所属し、国外任務の金銭管理を担当。米ドルの保管状況を把握していた。離任後の昨年12月と今年3月に同基地の金庫から計約6万5千ドル（