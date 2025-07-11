面識のない女性に わいせつな行為をしたとして熊本県警の48歳の警部補が逮捕されました。車を近くに停め、歩いて女性に近づいたと見られています。 【写真を見る】警察官逮捕 車を近くに停め犯行か 面識ない女性に不同意わいせつ容疑熊本 熊本県警 大島誠吾 首席監察官「誠に、申し訳ございませんでした」 不同意わいせつの疑いで10日に逮捕されたのは、水俣警察署の刑事・生活安全課に勤務する警部補の東 和彦容疑者（48）で